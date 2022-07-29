Россиянам теперь будет проще попасть в Финляндию

Автобусный перевозчик принял решение увеличить количество рейсов, отправляющихся из Санкт-Петербурга в Хельсинки, об этом сообщает Интерфакс.

Теперь в день в столицу Финляндии из Санкт-Петербурга будут ходить три рейсовых автобуса компании Ecolines вместо двух. Изменения в расписании вступят в силу с 6 августа.

Помимо этого, в расписании появятся ночные рейсы от перевозчика Lux Express. Из Питера автобус будет отправляться в 23:30, а из Хельсинки – в 22:30. Ночные рейсы начнут курсировать по маршруту с 1 августа.