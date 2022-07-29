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3 часа назад

Россиянам теперь будет проще попасть в Финляндию

Мира Маркина

Автобусный перевозчик принял решение увеличить количество рейсов, отправляющихся из Санкт-Петербурга в Хельсинки, об этом сообщает Интерфакс.

Теперь в день в столицу Финляндии из Санкт-Петербурга будут ходить три рейсовых автобуса компании Ecolines вместо двух. Изменения в расписании вступят в силу с 6 августа.

Помимо этого, в расписании появятся ночные рейсы от перевозчика Lux Express. Из Питера автобус будет отправляться в 23:30, а из Хельсинки – в 22:30. Ночные рейсы начнут курсировать по маршруту с 1 августа.

Ранее Рамблер рассказывал, что режим ограничения полетов вновь был продлен.

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