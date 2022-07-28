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2 часа назад

Режим ограничения полетов вновь продлен

Мира Маркина

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов центральной части России и юга продлен до 5 августа. Соответствующее заявление пресс-службы появилось на портале Росавиации.

Режим ограничения полетов вновь продлен
Фото: unsplash.comunsplash.com

Продление режима ограничения полетов касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — отмечено в заявлении.

Ранее мы писали о том, какие три города выгоднее всего посетить в августе.

Новости путешествий,Росавиация,
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