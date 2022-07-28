Раскрыты три бюджетных направления для отдыха в августе

Российский туроператор “Интурист” составил рейтинг недорогих направлений для российских путешественников. Он опубликован на сайте “Известий”.

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Наиболее бюджетные туры предлагают в три города – Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

«Цены на недельные туры в столицу стартуют от 22,6 тыс. рублей на двоих – это на 30–40 % дешевле, чем годом ранее», – отметили эксперты.

Несмотря на то, что Санкт-Петербург занимает вторую строчку рейтинга, авторы публикации отмечают: стоимость размещения в отелях этого города выросла на 20–25% по сравнению с прошлым годом. Неделя в Петербурге обойдется в 29 тысяч рублей, если путешествовать вдвоем.

Стоимость поездки в Калининградскую область на семь дней начинается от 42,3 тыс. рублей на двоих.