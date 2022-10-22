Россияне перестали оформлять шенген «про запас»

Количество желающих оформить шенгенскую визу впрок сократилось на треть из-за ужесточения визового режима в Европе для россиян. Об этом сообщил «Коммерсант».

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По данным издания, такие страны, как Швейцария, Германия, Австрия и Венгрия, теперь выдают визы строго под дни поездки. Поэтому российские туристы стали подавать заявления прямо перед поездкой, что осложняет работу консульств.

Уточняется, что количество желающих отдохнуть в Европе сократилось до единиц. Большинство российских туристов теперь предпочитают проводить отпуска за пределами шенгенской зоны — в Сербии, Болгарии, Черногории и на Кипре. Также растет спрос на Турцию и Египет.