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27 минут назад

Россияне перестали оформлять шенген «про запас»

Мира Маркина

Количество желающих оформить шенгенскую визу впрок сократилось на треть из-за ужесточения визового режима в Европе для россиян. Об этом сообщил «Коммерсант».

Россияне перестали оформлять шенген «про запас»
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным издания, такие страны, как Швейцария, Германия, Австрия и Венгрия, теперь выдают визы строго под дни поездки. Поэтому российские туристы стали подавать заявления прямо перед поездкой, что осложняет работу консульств.

Россиянам не гарантируют въезд в ЕС даже при наличии шенгена

Уточняется, что количество желающих отдохнуть в Европе сократилось до единиц. Большинство российских туристов теперь предпочитают проводить отпуска за пределами шенгенской зоны — в Сербии, Болгарии, Черногории и на Кипре. Также растет спрос на Турцию и Египет.

Ранее сообщалось, что с 25 октября Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами.

Новости путешествий,Коммерсант,ЕС,
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