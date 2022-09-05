Россиянам не гарантируют въезд в ЕС даже при наличии шенгена

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил россиянам, что наличие шенгенской визы – не гарант въезда в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

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Боррель подчеркнул, что шенген является предварительным условием для въезда. Однако его наличие не означает, что турист со 100% гарантией сможет попасть в европейскую страну.

Глава евродипломатии напомнил о договоренности министров иностранных дел Европейского союза – страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. Таким образом, если путешественник не пройдет контроль на границе, его могут не пустить в страну, даже если виза имеется.