Россиянам дали памятку по пересечению границы с Европой

Торговое представительство России в Финляндии выпустило памятку для для пересечения границ с Евросоюзом. Соответствующий документ опубликован на сайте.

Фото: Рамблер Рамблер

В связи появлением информации об изъятии у россиян денег на границе с Финляндией, туристам раскрыли правила выезда из ЕС. В первую очередь путешественникам напомнили о запрете вывоза в Россию предметов роскоши дороже 300 евро за единицу.

Говоря о ТС, лимит составляет 50 тысяч евро, для мотоциклов и скутеров — пять тысяч евро. Для музыкальных инструментов и бытовой техники — 1,5 тысячи евро и 750 евро соответственно.

Также россияне не могут вывезти в Россию банкноты евро, кроме тех случаев, когда эти деньги нужны для личного пользования.

Кроме этого, в памятке говорится, что на территорию Финляндии запрещается ввозить топливо в канистрах и алкогольные напитки крепостью выше 22 процентов.