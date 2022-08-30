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1 час назад

Таиланд пошел навстречу туристам и продлил визы

Мира Маркина

Срок действия туристической визы для пребывания в Королевстве Таиланд продлен на 15 дней, сообщает портал turizm.ru. Однако послабления временные.

Согласно распоряжению властей, по прибытии в страну туристы получат возможность оставаться в Таиланде не 30 дней, как было раньше, а 45. Изменения вступят в силу 1 октября. Программа рассчитана на несколько месяцев – до 31 марта 2023 года.

Таким образом власти решили стимулировать спрос путешественников на поездки в это королевство. Вследствие пандемии туристическая экономика страны оказалась на грани разрушения.

Также в Таиланде объявили о запуске с 1 сентября программы “Золотая виза”. В ее рамках иностранцы получат право на проживание в королевстве до 10 лет без ограничений на въезд и выезд. Полная информация о получении долгосрочной резидентской визы размещена на сайте программы.

Ранее “Рамблер” рассказывал, насколько подорожал летний отдых в этом году.

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