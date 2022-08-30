В АТОР раскрыли, насколько подорожал отдых этим летом

Цены на отдых как в России, так и за рубежом значительно выросли. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, сообщает News.ru. Стоимость туров выросла на 50% – для некоторых направлений.

По словам собеседника издания, за путевку за границу в этом году россияне заплатили на 40-50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано с дороговизной авиаперевозок.

Также эксперт отметил, что разброс цен на туры за рубеж достаточно велик. Если в Абхазии неделя отдыха в трехзвездочном отеле с питанием стоила туристу не менее 30 тысяч рублей, то за аналогичные условия в ОАЭ или Египте пришлось бы заплатить в полтора-два раза больше.

Изменилась стоимость отдыха и внутри страны. Десятидневный отпуск на пляжных курортах в среднем обходился туристам в 35-40 тысяч рублей на одного. В эту сумму входило проживание в отеле категории “три звезды” и питание дважды в день. Эксперт отметил, что в 2021 году путешественники платили на 15% меньше за аналогичное предложение.

Экскурсионный отдых подорожал на 17% в среднем, отметил Сергей Ромашкин.