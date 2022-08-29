Почему сентябрь в Абхазии — лучшее время и что там делать

Излюбленное направление для россиян — Абхазия. Южнокавказская республика известна своей невероятной природой, вкусной едой и гостеприимством. "Рамблер" разбирался, чем заняться в Абхазии в сентябре.

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Сентябрь — "бархатный сезон" и один из лучших месяцев для отдыха в стране. Погода, наконец, становится комфортной и для пляжного отдыха, и для активных прогулок.

Это идеальное время, чтобы попутешествовать по горам. Популярное направление — "Долина семи озер". Туда можно добраться пешком и заказать конную прогулку. Идти в гору нудно около двух часов, но зато на вершине вам откроется умопомрачительный вид на семь живописных озер.

Еще один маршрут — озеро Мзы. Семь километров в гору (по комфортной тропе) и вы дойдете до озера с кристальной водой. Такие путешествия запоминаются на всю жизнь.

В сентябре вы сможете спокойно исследовать города Абхазии, не боясь получить солнечный удар. Конечно, для городских прогулок особенно хороша столица. Так, городу Сухум уже больше 2,5 тысяч лет. Прогуливаться по прибрежному городу с богатой историей всегда приятно.

Не так много туристов доезжают до Восточной Абхазии. А ведь там самые красивые водопады. Например, невероятной красоты "двухэтажный" водопад "Великан" в Ткуарчале. Так, можно пройти под скалой, наблюдай как потоки воды спадают прямо перед твоими глазами.