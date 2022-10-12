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1 час назад

Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами

Диана Товсепова

С 25 октября Чехия запретит въезд в страну россиянам, имеющим туристические шенгенские визы. Такое заявление по итогам заседания правительства страны сделал журналистам министр иностранных дел Ян Липавский.

Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами
Фото: PxherePxhere

Так, по его словам с 25 октября чешское правительство вводит

меры в отношении граждан России, получивших кратковременные туристические шенгенские визы или визы для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Им будет запрещен въезд в республику. Запрет, по его словам, в первую очередь касается тех россиян, кто прилетает в международный аэропорт в Праге.

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Министр также напомнил, что подобные меры в отношении россиян уже приняли прибалтийские страны, Польша и Финляндия. Такие решения приняты в ответ на политическую ситуацию на Украине и являются "четким сигналом" для руководства РФ.

Ранее мы писали о том, что Болгария ужесточила выдачу виз для россиян.

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