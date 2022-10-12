Чехия запретит въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами

С 25 октября Чехия запретит въезд в страну россиянам, имеющим туристические шенгенские визы. Такое заявление по итогам заседания правительства страны сделал журналистам министр иностранных дел Ян Липавский.

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Так, по его словам с 25 октября чешское правительство вводит

меры в отношении граждан России, получивших кратковременные туристические шенгенские визы или визы для посещения спортивных и культурных мероприятий.

Им будет запрещен въезд в республику. Запрет, по его словам, в первую очередь касается тех россиян, кто прилетает в международный аэропорт в Праге.

Министр также напомнил, что подобные меры в отношении россиян уже приняли прибалтийские страны, Польша и Финляндия. Такие решения приняты в ответ на политическую ситуацию на Украине и являются "четким сигналом" для руководства РФ.