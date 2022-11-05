Раскрыты планируемые траты россиян на поездки в новогодние праздники

В подавляющем большинстве россияне не планируют никаких поездок в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела гостиничная сеть AZIMUT Hotels совместно с "Яндекс", пишет "Мослента".

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Согласно этим данным, 66,8% опрошенных не запланировали никаких поездок на новогодние каникулы, а 20,4% еще не определились.

Только 12,6% респондентов собираются в новогоднее путешествие.

Из тех, кто запланировал поездку, всего 27% уже определились с бюджетом на нее. У подавляющего большинства (69,9%) планируемые траты не превышают 50 тысяч рублей, у 14,1% респондентов эта сумма составляет 100 тысяч рублей. И всего у 16% в бюджет на новогоднее путешествие заложено более 100 тысяч рублей.

Среди тех, кто запланировал поездку, за границу отправятся 38,5% респондентов, а 61,5% запланировали путешествие по России.