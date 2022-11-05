Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Опрос: 14,1% россиян потратят более 100 тысяч рублей на поездку в новогодние праздники

Стелла Шмель

В подавляющем большинстве россияне не планируют никаких поездок в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела гостиничная сеть AZIMUT Hotels совместно с "Яндекс", пишет "Мослента".

Раскрыты планируемые траты россиян на поездки в новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно этим данным, 66,8% опрошенных не запланировали никаких поездок на новогодние каникулы, а 20,4% еще не определились.

Только 12,6% респондентов собираются в новогоднее путешествие.

Из тех, кто запланировал поездку, всего 27% уже определились с бюджетом на нее. У подавляющего большинства (69,9%) планируемые траты не превышают 50 тысяч рублей, у 14,1% респондентов эта сумма составляет 100 тысяч рублей. И всего у 16% в бюджет на новогоднее путешествие заложено более 100 тысяч рублей.

Отпуск на склоне: как горнолыжникам подготовиться уже сейчас

Среди тех, кто запланировал поездку, за границу отправятся 38,5% респондентов, а 61,5% запланировали путешествие по России.

Ранее мы писали, что не все россияне готовы уехать отдыхать на ноябрьские праздники.

Новости путешествий,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители