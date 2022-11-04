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2 часа назад

Не все россияне готовы уехать отдыхать на ноябрьские праздники

Катя Кобышева

На ноябрьские праздники не все россияне оказались готовы к спонтанным поездкам. К таким выводам пришел телеграм-канал «Крыша ТурДома», который провел опрос среди своих подписчиков.

Не все россияне готовы уехать отдыхать на ноябрьские праздники
Фото: UnsplashUnsplash

Всего в опросе участвовали 1800 человек. Лишь три процента отпрошенных ответили, что хотят спонтанно уехать на День народного единства, правда испытывают сложности с поиском свободных отелей.

Стало известно, сколько россиян проведут праздники, путешествуя

Всегда планируют поездки заранее 19 процентов участников опроса, а 28 процентов ответили, что просто не готовы к спонтанным поездкам. При этом 36 опрошенных сообщили, что спонтанная поездка на ноябрьские праздники не вписывается в их бюджет, если бы деньги на поездку были, они как минимум поискали бы варианты.

Ранее эксперт объяснила, как правильно выбрать места в самолете.

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