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38 минут назад

Эксперт объяснила, как правильно выбрать места в самолете

Мария Кимакович

Специалист по путешествиям по имени Джанель дала совет по бронированию мест в авиалайнере, который поможет путешествовать с максимальным комфортом. Ее слова цитирует The Sun.

Эксперт объяснила, как правильно выбрать места в самолете
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт объяснила, что даже если вы путешествуете вдвоем, бронировать соседние места не стоит. Лучше, по ее мнению, выбрать кресла у окна и у прохода.

Джанель отметила, что в середине сидеть, как правило, никто не хочет. Соответственно, если в самолете будет неполная загрузка, то есть большой шанс, что вам достанется целый свободный ряд кресел.

Хитрости, которые помогут облегчить перелет

Если же все места в салоне авиалайнера все же окажутся заняты, всегда есть возможность поменяться с попутчиком и сесть рядом со своей второй половиной или другом.

Ранее были названы вещи, которые туристы крадут из самолетов чаще всего.

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