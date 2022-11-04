Эксперт объяснила, как правильно выбрать места в самолете

Специалист по путешествиям по имени Джанель дала совет по бронированию мест в авиалайнере, который поможет путешествовать с максимальным комфортом. Ее слова цитирует The Sun.

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Эксперт объяснила, что даже если вы путешествуете вдвоем, бронировать соседние места не стоит. Лучше, по ее мнению, выбрать кресла у окна и у прохода.

Джанель отметила, что в середине сидеть, как правило, никто не хочет. Соответственно, если в самолете будет неполная загрузка, то есть большой шанс, что вам достанется целый свободный ряд кресел.