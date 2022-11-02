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1 час назад

Стало известно, сколько россиян проведут праздники, путешествуя

Мира Маркина

Впереди длинные выходные. Используют ли россияне это время для туристических поездок, узнали специалисты “Работа.ру” и “СберАвто”. Результаты их опроса публикует РИА Новости.

Стало известно, сколько россиян проведут праздники, путешествуя
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отправятся отдыхать в другие города 17% респондентов. Среди популярных направлений – Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Также выяснилось, что четверть опрошенных россиян никогда не устраивала тревел-уикенд. 16% участников опроса заявили, что ездят в другой город на выходные не чаще раза в год, столько же – раз в несколько лет. И только 2% респондентов каждые выходные путешествуют.

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В свои путешествия россияне предпочитают отправляться на машине (половина респондентов). И только 17% – выберут полет на самолете. На автобусе ездит каждый третий опрошенный, а каждый четвертый – на автобусе или электричке.

Ранее “Рамблер” рассказывал о самых популярных направлениях на ноябрьские праздники.

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