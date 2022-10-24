Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
57 минут назад

3 лучших направления для отпуска в ноябре

Мира Маркина

Во многих регионах ноябрь все еще радует солнцем и теплой погодой. Подробнее о направлениях, которые стоит выбрать для отпуска в конце осени – в материале "Рамблера".

3 лучших направления для отпуска в ноябре
Фото: UnsplashUnsplash

Дубай, ОАЭ

Unsplash

В ноябре в Арабских Эмиратах уже комфортная температура (29-31 °C), но при этом туристов не так много, как в декабре и январе. Дубай в ноябре идеально подходит для любого вида отдыха: как пляжного, так и экскурсионного. Кроме того, в этом городе очень развита ночная жизнь и экстремальные виды спорта – к примеру, можно прыгнуть с парашютом и даже покататься на сноуборде.

Баку, Азербайджан

Unsplash

В ноябре температура в Баку еще держится на уровне 14-17 °C. Этот город удивит вас и современной, и исторической архитектурой. Непременно посетите знаменитый культурный центр Гейдара Алиева, потеряйтесь в старом городе и опробуйте местную кухню – она не оставит равнодушным.

Пхукет, Таиланд

Unsplash

В ноябре в Таиланде заканчивается сезон дождей, поэтому этот месяц отлично подходит для пляжного отдыха. Температура, как воздуха, так и воды держится на уровне 28 °C, море чистое, фрукты свежие – что еще нужно для расслабления?

Билеты в Таиланд обойдутся недешево, но зато для поездки в страну вам не понадобится виза, и жилье здесь можно найти весьма бюджетное.

Заграница,Гейдар Алиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители