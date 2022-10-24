3 лучших направления для отпуска в ноябре

Во многих регионах ноябрь все еще радует солнцем и теплой погодой. Подробнее о направлениях, которые стоит выбрать для отпуска в конце осени – в материале "Рамблера".

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Дубай, ОАЭ

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В ноябре в Арабских Эмиратах уже комфортная температура (29-31 °C), но при этом туристов не так много, как в декабре и январе. Дубай в ноябре идеально подходит для любого вида отдыха: как пляжного, так и экскурсионного. Кроме того, в этом городе очень развита ночная жизнь и экстремальные виды спорта – к примеру, можно прыгнуть с парашютом и даже покататься на сноуборде.

Баку, Азербайджан

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В ноябре температура в Баку еще держится на уровне 14-17 °C. Этот город удивит вас и современной, и исторической архитектурой. Непременно посетите знаменитый культурный центр Гейдара Алиева, потеряйтесь в старом городе и опробуйте местную кухню – она не оставит равнодушным.

Пхукет, Таиланд

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В ноябре в Таиланде заканчивается сезон дождей, поэтому этот месяц отлично подходит для пляжного отдыха. Температура, как воздуха, так и воды держится на уровне 28 °C, море чистое, фрукты свежие – что еще нужно для расслабления?