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1 час назад

Перечислены самые популярные направления на ноябрьские праздники

Катерина Саломе

В ходе исследования выяснилось, какие направления пользуются наибольшим спросом у россиян в период ноябрьских праздников. Данные озвучили аналитики сервиса Туту.ру, об этом сообщает «РИА Новости».

Перечислены самые популярные направления на ноябрьские праздники
Фото: pixabay.compixabay.com

Как оказалось, 95 процентов поездок запланировано за границу.

Оставшиеся пять процентов намерены отдыхать внутри страны в период с 3 по 6 ноября.

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Примечательно, что наибольшим спросом среди россиян пользуются поездки из Москвы в Санкт-Петербург. Также есть путешественники, собравшиеся отправиться в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар.

Ранее мы писали о том, что названы бюджетные направления на ноябрьские праздники.

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