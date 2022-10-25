Перечислены самые популярные направления на ноябрьские праздники

В ходе исследования выяснилось, какие направления пользуются наибольшим спросом у россиян в период ноябрьских праздников. Данные озвучили аналитики сервиса Туту.ру, об этом сообщает «РИА Новости».

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Как оказалось, 95 процентов поездок запланировано за границу.

Оставшиеся пять процентов намерены отдыхать внутри страны в период с 3 по 6 ноября.

Примечательно, что наибольшим спросом среди россиян пользуются поездки из Москвы в Санкт-Петербург. Также есть путешественники, собравшиеся отправиться в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар.