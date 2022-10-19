Гастрономическая Россия: в какие города ехать за вкусной едой

Чтобы устроить гастротур, совсем необязательно лететь в Италию или Францию. В каждом регионе России есть своя уникальная кухня, которая едва ли оставит равнодушным даже самого избалованного гурмана.
Подробнее о городах, в которые стоит отправиться за новыми вкусовыми впечатлениями – в материале "Рамблера".
Прежде всего Астрахань славится своими арбузами, так что, планируя отпуск летом, присмотритесь к этому городу. Но даже если вы упустили сезон арбузов, не беда: в Астрахани огромное количество вкуснейшей речной рыбы – судак, щука, сом и не только. Рыбу здесь жарят, варят, коптят и солят, а еще делают тройную уху. Обязательно попробуйте этот суп, сваренный на костре.
Город, расположенный всего в четырех часах езды от Москвы, порадует традиционной русской кухней. Отправляйтесь сюда за курником, блинами из гречневой муки и соленьями. А чтобы согреться холодным вечером, продегустируйте медовуху – в Суздале варят 80 ее сортов!
О татарских эчпочмаках, беляшах и кыстыбые ходят легенды. И не только о них: республика также славится азу, кебабами, пловом из баранины и конской колбасой казы. Возможно, вегетарианцы здесь не смогут разгуляться, но если вы не мыслите жизни без мяса, Татарстан станет вашим гастрономическим раем.
Свежая рыба, икра и разнообразные морепродукты (от осьминога до нежных гребешков) – вот зачем нужно ехать в столицу Приморья. Но это еще не все: Владивосток также знаменит азиатским стритфудом, поэтому если до Китая, Японии или Южной Кореи вы еще не добрались, этот город может стать отличной альтернативой. В частности, во Владивостоке устраивают фестиваль корейских пирожков пян-се.
Кавказ традиционно славится своим шашлыком. Что любопытно, местные знают совершенно разные рецепты его приготовления, и каждый из них прекрасен по-своему. В этих краях отличный южный климат, поэтому, оказавшись в Пятигорске, непременно загляните на рынок и запаситесь свежими фруктами, ягодами и овощами.