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1 час назад

АТОР: Кипрская виза станет платной для россиян

Мира Маркина

Поездка на Кипр для россиян станет дороже. Соответствующая новость появилась на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кипр изменит правила въезда для россиян с 1 декабря
Фото: UnsplashUnsplash

Власти Кипра решили изменить визовые правила для въезда путешественников из России. С 1 декабря оформление национальной визы перестанет быть бесплатным. Для въезда в республику взрослому нужно будет заплатить 80 евро, а документ на ребенка (от шести до 12 лет) обойдется в два раза дешевле.

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Такие же меры Кипр введет в отношении туристов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Украины.

Ранее мы писали, о смягчении коронавирусных мер в популярной азиатской стране.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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