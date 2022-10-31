Кипр изменит правила въезда для россиян с 1 декабря

Поездка на Кипр для россиян станет дороже. Соответствующая новость появилась на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Власти Кипра решили изменить визовые правила для въезда путешественников из России. С 1 декабря оформление национальной визы перестанет быть бесплатным. Для въезда в республику взрослому нужно будет заплатить 80 евро, а документ на ребенка (от шести до 12 лет) обойдется в два раза дешевле.
Такие же меры Кипр введет в отношении туристов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии и Украины.
Ранее мы писали, о смягчении коронавирусных мер в популярной азиатской стране.