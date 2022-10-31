Почему в Милане все должны улыбаться

Говорят, что у каждой нации свои особенности. Например, итальянцев все считают очень эмоциональными и веселыми. Но мало кому известно, что иногда жизнерадостность регулируется правилами и даже законом. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: unsplash unsplash

Неулыбчивым людям, например, не место в итальянском Милане. В этом солнечном городе все жители должны улыбаться. Причем требование это закреплено на законодательном уровне: всегда улыбаться — это юридическое требование местных властей.

Ходить с хмурыми и недовольными лицами жителям Милана просто нельзя. Есть лишь пара исключений: улыбка может покинуть лицо лишь во время церемонии похорон или при посещении больницы. В эти совсем не радостные моменты растягивать рот в улыбке нет необходимости. В другое же время — будьте любезны излучать жизнерадостность.

Полагают, что такой закон появился в Милане в XIX столетии, во время австрийского правления. Но до сих пор его не сочли нужным упразднить. Да и стоит ли бороться с таким прекрасным правилом?