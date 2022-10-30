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2 часа назад

На Крите на гостиницу сошел оползень и разрушил два номера

Катерина Саломе

Стало известно о смещении масс горных пород по склону на греческом острове Крит. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу в Греции.

На Крите на гостиницу сошел оползень и разрушил два номера
Фото: pixabay.compixabay.com

Природный катаклизм был зафиксирован на южном побережье острова в прибрежном комплексе Markos Studios. Оползень повредил отель, разрушив две комнаты, в которых отдыхала семья из трех человек из Словении.

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На место сразу прибыли около 50 пожарных прибыли. Маленького мальчика удалось спасти из-под завала, но его мать была найдена мертвой. Отец семейства не пострадал.

Ранее мы писали о том, что улицы Стамбула затопило из-за ливней.

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