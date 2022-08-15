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1 час назад

Улицы Стамбула затопило из-за ливней

Мария Каткова

В турецком Стамбуле произошло наводнение из-за ливней, затопило улицы и главную достопримечательность города — Большой базар. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Люди на улицах застряли в машинах и общественном транспорте, наводнение не обошло стороной и исторический Большой базар. Вода льется с потолка в стамбульском метро. Потоп начался из-за сильного ливня и грозы, которые обрушились на город. Из-за плохой видимости на дорогах произошло несколько серьезных ДТП, один дом загорелся в результате попадания молнии.

Однако некоторые жители города оказались рады дождю. Благодаря ливню спала сильная жара.

Ранее сообщалось, что Катар закроет въезд для туристов без паспорта болельщика.

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