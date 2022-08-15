В турецком Стамбуле произошло наводнение из-за ливней, затопило улицы и главную достопримечательность города — Большой базар. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Люди на улицах застряли в машинах и общественном транспорте, наводнение не обошло стороной и исторический Большой базар. Вода льется с потолка в стамбульском метро. Потоп начался из-за сильного ливня и грозы, которые обрушились на город. Из-за плохой видимости на дорогах произошло несколько серьезных ДТП, один дом загорелся в результате попадания молнии.