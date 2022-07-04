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1 час назад

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России

Мария Иглина

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после трехдневной приостановки. Остановка бала связана с депортацией греческих дипломатов из РФ. Об этом сообщила секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.

"Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо",

— заявила Николаиду.

Ранее стало известно, что россияне бросились бронировать отдых в Таиланде.

Новости путешествий,Видео,
1 час назад

Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России

Мария Иглина

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов после трехдневной приостановки. Остановка бала связана с депортацией греческих дипломатов из РФ. Об этом сообщила секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.

"Да, возобновил работу [визовый отдел]. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо",

— заявила Николаиду.

Ранее стало известно, что россияне бросились бронировать отдых в Таиланде.

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