Россияне бросились бронировать отдых в Таиланде

Россияне начали массово бронировать отдых в Таиланде на осенне-зимний период. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туристической отрасли, глубина продаж туров увеличилась. Россияне начали заранее бронировать путевки в азиатскую страну из-за отсутствия прямого авиасообщения и дорогих билетов.

Кроме того, туристы хотят сэкономить на проживании в отелях, так как многих из них предоставляют скидки до 50 процентов при раннем бронировании.

«Люди стремятся попасть в "яблочко" промо-тарифов по раннему бронированию как по отелям, так и по авиаперелетам, уже особо не надеясь на прямые рейсы», — сказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.