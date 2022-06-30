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4 часа назад

Россияне бросились бронировать отдых в Таиланде

Мира Маркина

Россияне начали массово бронировать отдых в Таиланде на осенне-зимний период. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туристической отрасли, глубина продаж туров увеличилась. Россияне начали заранее бронировать путевки в азиатскую страну из-за отсутствия прямого авиасообщения и дорогих билетов.

Кроме того, туристы хотят сэкономить на проживании в отелях, так как многих из них предоставляют скидки до 50 процентов при раннем бронировании.

«Люди стремятся попасть в "яблочко" промо-тарифов по раннему бронированию как по отелям, так и по авиаперелетам, уже особо не надеясь на прямые рейсы», — сказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Как рассказали специалисты, 10 дней на Пхукете на двоих стоят 121,9 тысячи рублей. Цена на новогодние праздники — от 169,1 тысячи рублей. В Паттайе в конце октября — начале ноября стоит отдохнуть от 116,8 тысячи рублей на 10 дней.

Ранее российские авиакомпании отказались отвечать за застрявших в аэропорту.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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