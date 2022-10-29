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35 минут назад

Эксперт раскрыла, когда выгодно покупать путевки в гости к Деду Морозу

Мира Маркина

Озаботиться планированием путешествия в резиденцию Деда Мороза стоит уже в ближайшее время. Такое мнение высказала в беседе с “Вечерней Москвой” исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Эксперт раскрыла, когда выгодно покупать туры к Деду Морозу
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Эксперт отметила: в этом году уже зафиксировано подорожание путевок в гости к Деду Морозу на 15-20%. Но ничего необычного в этом нет. Все дело в инфляции.

“Официальная инфляция составляет 13 процентов. Прибавьте к этому показателю сезонное подорожание — и получится актуальная цена”, – объяснила представитель АТОР.

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Говоря о прогнозировании цены, эксперт отметила, что в ближайшее время скачка цен на этот тип путевок не предвидится. Но подчеркнула: спрос на них вырастет традиционно в ноябре. И в таком случае цена будет зависеть от ажиотажа.

Ранее мы писали, зачем туристы едут поздней осенью в Абхазию.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,
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