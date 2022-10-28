Зачем туристы массово едут в Абхазию поздней осенью

Среди самых популярных направлений у россиян традиционно числится Абхазия. Соседняя республика притягивает туристов своей дикой природой, местным колоритом, бюджетными турами и особенным настроением. О том, чем хороша Абхазия осенью читайте в материале "Рамблера".

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Одно из главных преимуществ отдыха в Абхазии - доступность. Страна граничит с Россией, а, чтобы добраться до границы из аэропорта Сочи потребуется всего 20 минут на автобусе. Границу пройти для россиян труда не составит - нужен только внутренний паспорт, а визы, справки и заграничный паспорт никто не требует. Разговаривают в республике на русском, а внутренняя валюта — рубль. Соответственно, для граждан России в Абхазии все должно быть просто.

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Бархатным сезоном в Абхазии считается сентябрь, потому как температура становится не такой высокой, как в августе, но все еще комфортной для пляжного отдыха и прогулок. В октябре уже традиционно больше дождливых дней, но солнышко все еще сильно греет, а туристы продолжают купальный сезон.

А вот в ноябре купаются уже только закаленные. Поздней осенью в Абхазии можно найти другие развлечения. Так, особого внимания заслуживает невероятная абхазская природа. Вся республика расположена между горами и морем. Такое географическое положение позволяет всегда иметь два варианта - тихий пляжный отдых и прогулки по набережной или уединение в горах, походы, путешествия по неизведанным тропам.

https://nomad.tourister.ru/ Oleg N.

В ноябре все так же красива жемчужина Абхазии, озеро Рица. Озеро находится между пушистых гор и его кристальная вода отражает уже покрытые снегом вершины. Пушистые горы вокруг озера расцветают золотом и все становится ярче. Осенью здесь уже меньше туристов и наслаждаться красотой природы еще приятнее. Тем более, что можно совместить это с вкусным национальным обедом в одном из кафе с видом на озеро.

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Подниматься в горы поздней осенью также будет интересно. Нужно только потеплее одеться, приготовиться к невероятным пейзажам и выбрать направление — маршрут Семь озер, горное озеро Мзы, гора Мамзышха.

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Еще один интересный вариант — водопады. Туристы бывают в восторге от величественного Гегского водопада в западной части Абхазии - потоки воды вырываются из скалы и завораживают всех.

Кроме того, невероятная природа и водопады есть в Восточной Абхазии. Там популярен водопад "Великан", названный так потому что состоит из огромных двух "этажей". Водопад течет как бы двумя слоями, между которыми даже можно пройти. Причем весь водопад обрамлен яркой зеленью, будто джунглями. Говорят, что даже водопады на острове Бали позавидовали бы "Великану".

При этом поздняя осень — неплохое время, чтобы знакомиться с колоритом Абхазии. Для этого обязательно прогуляться по красивейшему городу Новый Афон. Здесь древние монастыри сочетаются с живописной природой. Обязательно прогуляйтесь по станции Псырцха — это место точно напомнит вам сказку.

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