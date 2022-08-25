Названа дата запуска авиасообщения между Абхазией и Россией

Президент республики Абхазия Аслан Бжания сообщил о намерении открыть авиасообщение с Россией уже к 2024 году, сообщает РИА Новости.

Аслан Бажания также выразил надежду на помощь Москвы в процессе организации международных перелетов. Глава республики подчеркнул, что считает “неправильным” отсутствие воздушного сообщения между странами.

В Абхазии есть действующий аэропорт – Сухуми. Но согласно решению Международной организации гражданской авиации, международные перевозки пассажиров осуществлять с помощью этого транспортного узла нельзя. В то же время в Абхазии планируют запустить новый терминал.

По словам абхазского лидера, воздушная гавань страны могла бы стать резервным хабом для аэропорта Сочи в частности и юга России – в целом.