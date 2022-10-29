9 лучших мест, куда сходить на каникулах с ребенком в Москве 2022

Дети с нетерпением ждут школьных каникул, чего не скажешь о родителях, ведь ребенка чем-то нужно занять.

Фото: paleo.ru paleo.ru

«Рамблер» рассказывает, куда можно сходить с ребенком не только на каникулах, но и в другие праздничные и выходные дни, что там делать и сколько это будет стоить.

Видео дня

Московский детский сказочный театр

Адрес: Большой факельный переулок, 18, стр. 2.

Стоимость билетов: от 1000 рублей.

Один из самых известных детских театров, в репертуаре которого есть спектакли и для дошкольников, и, конечно, для школьников. Кстати, если день рождения вашего ребенка выпадает на школьные каникулы, его можно отметить в театре.

Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова

Адрес: Профсоюзная, д. 123

Стоимость билетов: 400 рублей, для школьников — 200 рублей.

Один из крупнейших музеев в мире, посвященных палеонтологии. Дети очень любят сюда возвращаться, здесь можно не только ходить, смотреть, слушать экскурсовода, но и трогать некоторые экспонаты.

paleo.ru

Программы рассчитаны на школьников разного возраста. А кроме экскурсий и самостоятельного осмотра экспозиций, здесь предлагают принять участие в палеоквести. Если раскопки, динозавры и другие древние существа буквально завладели разумом вашего ребенка, можно записать в палеокружок.

Интерактивный музей занимательных наук «Экспериментаниум»

Адрес: Ленинградский проспект, 80, корпус 11.

Стоимость билетов: 950 рублей, для детей — 850 рублей.

Научные законы и природные явления — это не скучно, а очень даже весело. Здесь можно не только наблюдать за удивительными экспериментами, но и проводить из самостоятельного. Для детей, которые часто говорят: «Мам, я сам!» — это лучше место.

experimentanium.ru

Кстати, здесь можно попасть на удивительное научное шоу или даже в кино. Для влюбленных в науку здесь предлагают отметить любой праздник или день рождения.

Цирк Никулина на Цветном бульваре

Адрес: Цветной бульвар, 13.

Стоимость билетов: от 1500 рублей.

Один из старейших цирков России, открывшийся в 1880 году. Для современных зрителей этот цирк навсегда связан с именем знаменитого артиста Юрия Никулина, который сначала был ассистентом у клоуна Карандаша, а затем стал выступать самостоятельно.

Парк развлечений «Остров мечты»

Адрес: проспект Андропова, 1.

Стоимость билетов: от 2500 рублей.

Крытый парк развлечений, аттракционы в котором работают круглый год. Здесь можно навестить Смурфиков в их деревне, прогуляться по Трансильвании, познакомиться с черепашками Ниндзя, посетить страну динозавров и много чего еще. Для спортсменов открыты спортивные площадки. А после насыщенной прогулки можно посидеть и восстановить силы в местных кафе.

Парк Победы на Поклонной горе

Адрес: площадь Победы, 3.

Стоимость билетов в музей: 300 рублей, для детей до 14 лет вход бесплатный.

Во-первых, здесь приятно просто погулять, а кроме того можно сходить в музей Победы на Поклонной горе. Здесь будет интересно всем, кто интересуется историей страны, а тем, кто не интересуется, сходить нужно обязательно, чтобы наконец заинтересоваться, ведь у того, кто не знает своей истории, нет будущего — это общеизвестный факт.

Музей Урании

Адрес: Садовая-Кудринская улица, 5, стр. 1.

Стоимость билетов: от 700 рублей, детям предоставляются скидки.

Свое название музей получил в честь музы астрономии — Урании. В Московском планетарии будет интересно и взрослым, и детям, здесь предлагают различные программы, и если вы начнете с одной, то непременно захотите посетить все другие. И конечно же, музей Урании обязателен к посещению.

Парк «Сокольники»

Адрес: Сокольнический вал, 1, стр.

Стоимость билетов: в зависимости от развлечений.

Здесь красиво в любое время года, а значит можно просто приходить и гулять или кататься: летом — на велосипедах и роликах, зимой — на коньках. Музей мировой каллиграфии, розарий, сиреневый сад, веревочный парк, хаски-парк — ха один раз точно не получится побывать везде, аа значит захочется не раз вернуться.

Аквапарк «Карибия»

Адрес: Зеленый проспект, 10Б

Стоимость билетов: взрослый от 1990 рублей, детский от 735 рублей.