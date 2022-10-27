Южные курорты РФ свяжут прямым транспортным сообщением

Южные курорты страны будут связаны прямым транспортным сообщением. Так, планируется соединить между собой одной дорогой новый курорт Лаго-Наки в Адыгее, горный кластер Сочи и Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, такое решение соединить курорты России автотранспортной артерией подстегнет ускоренное развитие туризма на юге страны, особенно в Адыгее.

Вице-премьер рассказал, что реализацией проекта займутся Минтранс, Минэкономразвития и другие министерства. По его словам, это поможет социально-экономическому развитию регионов — будут создаваться новые рабочие места, а малый си средний бизнес сможет развиваться.

Дорожную карту по этому проекту представят в правительство в конце 2022 года.