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48 минут назад

Южные курорты РФ свяжут прямым транспортным сообщением

Диана Товсепова

Южные курорты страны будут связаны прямым транспортным сообщением. Так, планируется соединить между собой одной дорогой новый курорт Лаго-Наки в Адыгее, горный кластер Сочи и Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Южные курорты РФ свяжут прямым транспортным сообщением
Фото: PxherePxhere

По его словам, такое решение соединить курорты России автотранспортной артерией подстегнет ускоренное развитие туризма на юге страны, особенно в Адыгее.

Вице-премьер рассказал, что реализацией проекта займутся Минтранс, Минэкономразвития и другие министерства. По его словам, это поможет социально-экономическому развитию регионов — будут создаваться новые рабочие места, а малый си средний бизнес сможет развиваться.

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Дорожную карту по этому проекту представят в правительство в конце 2022 года.

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Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,Минтранс РФ,Минэкономразвития,
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