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1 час назад

Сервис OneTwoTrip определил самые популярные у россиян страны для новогодних каникул

Диана Товсепова

Названы самые популярные страны у россиян для поездок в новогодние каникулы. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip. Эксперты оценили бронирования россиян на сервисе с 31 декабря текущего года по 8 января 2023-го.

Названы самые популярные у россиян страны на Новый год
Фото: PxherePxhere

Первым в списке самых востребованных направлений оказался Таиланд. На зимние каникулы туда отправится 15% туристов, которые собираются провести их не дома.

11% туристов из России зимние праздники проведут во Вьетнаме.

Интересно, что на третьем месте оказался не какой-нибудь пляжный курорт, а Казахстан. Каждый десятый российский турист в этом сезоне отправится туда.

6-8% туристов отправятся в Турцию и Узбекистан. Интерес туристы также проявляют к Индонезии (5,5%), ОАЭ (4%) и Израилю (4%).

По 3% клиентов OneTwoTrip в Новый год отправятся в Сербию и Армению. И еще по 2% планируют посетить Шри-Ланку и Сейшелы.

Названо бюджетное зарубежное направление на Новый год

Интересно, что в прошлом году самыми востребованными странами стали Турция, Армения, Молдавия, Венгрия, Грузия, Азербайджан.

Ранее мы подсказывали пять идей, где можно провести Новый год.

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