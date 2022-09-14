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3 часа назад

Найдена выгодная альтернатива горнолыжным курортам в Сочи

Мария Иглина

Более выгодными по цене, чем в Сочи, горнолыжные туры оказались в Казахстан. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Найдена выгодная альтернатива горнолыжным курортам в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний день туроператоры активно формируют путевки в горнолыжные туры по Казахстану. В системе бронирования FUN&SUN уже выставлены туры на горнолыжные курорты "Лесная сказка" и "Чимбулак" в период с 25 декабря по 13 марта на рейсах SCAT Airlines по маршруту Москва-Алматы.

Известно, что путевка на курорт "Чимбулак" с размещением в гостинице Shymbulak Mountain Resort на восемь ночей с вылетом 25 декабря обойдется примерно в 140 тысяч рублей на двоих. А недельный тур в четырехзвездочный отель Oi Qaragai Lesnaya Skazka на курорте "Лесная сказка" в Алматы с вылетом 6 января стоит от 118 тысяч рублей на двоих.

Также отмечается, что при бронировании горнолыжного тура в Казахстан в стоимость уже включен ски-пасс.

Ранее были названы страны, куда россияне поедут зимой.

Новости путешествий,SCAT,Ассоциация туроператоров России,
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