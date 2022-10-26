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1 час назад

АТОР: Абхазия стала самым бюджетным зарубежным направлением на Новый год

Мария Каткова

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали бюджетное зарубежное направление, куда можно выехать на новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Названо бюджетное зарубежное направление на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, самый дешевый тур в Абхазию обойдется в 7,4 тысячи. Он включает в себя проживание на двоих в отеле в Сухуме с завтраками. Также можно найти путевки стоимостью 18 тысяч на двоих на шесть дней.

Цены на туры варьируются до 58 тысяч рублей. Самый дорогой включает перелет, проживание и банкет в новогоднюю ночь.

Эксперты назвали лучшее время для поездки в Абхазию

Как отмечает АТОР, пока что спрос на новогодние путешествия в Абхазию невысокий, и в отелях есть свободные места. Однако туроператоры предупреждают, что, как правило, места заканчиваются к концу ноября.

Ранее сообщалось, что названы подешевевшие железнодорожные направления.

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