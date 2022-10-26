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1 час назад

Туту.ру назвал подешевевшие железнодорожные направления

Мария Каткова

Аналитики провели исследование и выяснили, цены на какие железнодорожные направления существенно снизились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой сервис по бронированию путешествий "Туту.ру".

Названы подешевевшие железнодорожные направления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При сравнении аналитики брали период в этом году и в прошлом году. Всего было выявлено 20 направлений, где падение цены составило от 14 до 41 процента.

Сильнее всего цена снизилась на маршруте Екатеринбург — Агрыз. Раньше билет по этому направлению стоил 2 610, а теперь его продают за 1 546. Второе место по снижению занял Санкт-Петербург — Обнинск, где цена снизилась с 2 336 до 1 513 рублей. Замыкает тройку лидеров Ессентуки — Воронеж, который подешевел с 6 464 до 4 258 рублей. Также существенно снизилась цена на поездки из Новочеркасска в Адлер ( с 2 278 до 1 537 рублей).

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Самыми бюджетными направлениями из Москвы стали Архангельск, Саранск, Невинномысск, Челябинск и Калуга.

Из Санкт-Петербурга подешевели поезда в Рязань, Невель, Петрозаводск и Вышний Волочек.

Ранее сообщалось, что перечислены самые популярные направления на ноябрьские праздники.

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