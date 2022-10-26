Названы подешевевшие железнодорожные направления

При сравнении аналитики брали период в этом году и в прошлом году. Всего было выявлено 20 направлений, где падение цены составило от 14 до 41 процента.

Сильнее всего цена снизилась на маршруте Екатеринбург — Агрыз. Раньше билет по этому направлению стоил 2 610, а теперь его продают за 1 546. Второе место по снижению занял Санкт-Петербург — Обнинск, где цена снизилась с 2 336 до 1 513 рублей. Замыкает тройку лидеров Ессентуки — Воронеж, который подешевел с 6 464 до 4 258 рублей. Также существенно снизилась цена на поездки из Новочеркасска в Адлер ( с 2 278 до 1 537 рублей).