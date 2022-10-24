Стоит ли ехать в Сочи в ноябре

Купаться в море уже холодно, а для горнолыжного отдыха рано –казалось бы, зачем тогда ехать в Сочи в ноябре? Однако этот город может удивить даже в конце осени. Подробнее о том, чем заняться в Сочи в ноябре – в материале "Рамблера".

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Океанариум

Если ваш отпуск в Сочи выпал на дождливую погоду, непременно посетите океанариум – самый большой на южном побережье России. Здесь 13 тематических зон, 44-метровый тоннель, 30 аквариумов и 5 млн литров воды. Место удивит не только детей, но и взрослых.

Сочинский дендрарий

Пока в одних регионах России в ноябре уже выпадает снег, Сочи по-прежнему радует своей живописной природой. Ботанический сад Сочи занимает 49 га, и именно здесь произрастает более 1500 видов растений. Это место идеально подойдет для неспешных прогулок и единения с природой.

Скайпарк

Скайпарк – это рай для любителей экстремального отдыха. Тем, кто ищет самых острых ощущений, стоит опробовать прыжки с банджи с высоты 69 и 207 метров. Если к такому экстриму вы пока не готовы, присмотритесь к качелям, прикрепленным к мосту в 170 метрах над дном ущелья.

Самокаты и велосипеды

Ноябрь – идеальный месяц для прогулок на велосипеде и самокате вдоль моря. Средняя температура в ноябре в Сочи держится на отметке 15 градусов по Цельсию, туристов крайне мало, а город по-прежнему освещен солнцем.