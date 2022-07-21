Эксперты назвали лучшее время для поездки в Абхазию

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, в какое время лучше всего ехать на отдых в Абхазию.

По словам экспертов, во второй половине сентября поездка в соседнюю страну обойдется на 20-30 процентов дешевле, чем в сезон. Снижение цен обычно происходит после 15-20 сентября. Большинство отелей предлагают номера со скидкой в 10-15 процентов.

Тем, кто хочет поехать в Абхазию в августе, в АТОР посоветовали поторопиться с бронированием жилья. В этот месяц загрузка максимальная, однако разместиться в одной из гостиниц можно и на пике сезона. Благодаря квотам туроператоры могут предложить туристам достойные альтернативы по категориям номеров или по отелям.

Неделя в пансионате "Белые скалы" с перелетом и трансфером, но без питания стоит 34,8 тысячи рублей на двоих у оператора "Интурист". Семь дней у FUN&SUN обойдется путешественникам в 15-18 тысяч рублей на двоих без перелета и питания. Цена на отдых в Пицунде начинается от 27 тысяч рублей у "Мультитура", в "Эвкалиптовой роще" - от 31,1 тысячи рублей с полным пансионом на двоих, но без трансфера.