Названы самые популярные страны у российских туристов

Самые популярные зарубежные направления для самостоятельного туризма у россиян определил сервис OneTwoTrip.
Так, эксперты проанализировали все бронирования пользователей онлайн-сервиса на период с 1 июня по 15 июля. Оказалось, что чаще всего россияне летят в Турцию - 18% выбрали эту страну для путешествия.
Интересно, что второе место по числу выкупленных билетов заняла Киргизия (12%).
Каждый десятый клиент OneTwoTrip полетел в Армению. Затем по популярности идут Узбекистан и Казахстан ( по 7-8%).
Следующими в рейтинге востребованных зарубежных направлений стали ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.
По данным сервиса, перелет за границу и обратно в среднем для россиян стоит 48 тысяч рублей.
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