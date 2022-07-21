Названы самые популярные страны у российских туристов

Самые популярные зарубежные направления для самостоятельного туризма у россиян определил сервис OneTwoTrip.

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Так, эксперты проанализировали все бронирования пользователей онлайн-сервиса на период с 1 июня по 15 июля. Оказалось, что чаще всего россияне летят в Турцию - 18% выбрали эту страну для путешествия.

Интересно, что второе место по числу выкупленных билетов заняла Киргизия (12%).

Каждый десятый клиент OneTwoTrip полетел в Армению. Затем по популярности идут Узбекистан и Казахстан ( по 7-8%).

Следующими в рейтинге востребованных зарубежных направлений стали ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы.

По данным сервиса, перелет за границу и обратно в среднем для россиян стоит 48 тысяч рублей.

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