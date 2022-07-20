Со «Спутником V» пустят на круизы по Европе

Сообщается, что 19 июля компания обновила требования для допуска на круизные лайнеры, которые проходят по Средиземному морю и Северной Европе.

На борт допускаются все пассажиры, привитые двухкомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником V» и «Спутником М» для детей. Для того, чтобы пройти на борт, необходимо пройти полный курс вакцинации. Отмечается, что для проверки нужны распечатки сертификатов о вакцинации.