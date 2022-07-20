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36 минут назад

Со «Спутником V» пустят на круизы по Европе

Мария Каткова

Вакцину «Спутник V» одобрили для европейских круизов. Об этом сообщает компания MSC Cruises.

Со «Спутником V» пустят на круизы по Европе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сообщается, что 19 июля компания обновила требования для допуска на круизные лайнеры, которые проходят по Средиземному морю и Северной Европе.

На борт допускаются все пассажиры, привитые двухкомпонентными вакцинами, в том числе «Спутником V» и «Спутником М» для детей. Для того, чтобы пройти на борт, необходимо пройти полный курс вакцинации. Отмечается, что для проверки нужны распечатки сертификатов о вакцинации.

Ранее сообщалось, что назван дешевый способ добраться из России в Италию.

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