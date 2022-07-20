Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
59 минут назад

Назван дешевый способ добраться из России в Италию

Мария Каткова

Россиянам назвали дешевый способ съездить в Италию. Об этом сообщили авторы блога о путешествиях Vandrouki.

Назван дешевый способ добраться из России в Италию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам автора текста, можно вылететь в страну через Таллин и вернуться через Хельсинки. Для этого нужно пересечь сухопутную границу с Россией. Такая возможность появилась после 15 июля.

Чтобы добраться до Италии, можно взять билет на самолет европейских лоукостеров. Так, перелет авиакомпанией Ryanair из Таллина в Неаполь обойдется в 2,3 тысячи рублей.

По Италии можно передвигаться на автобусах Flixbus. Дорога из Неаполя в Рим обойдется в 6 евро. Также можно отправиться в Венецию, Болонью и Флоренцию. Цены на билеты варьируются от 3 до 5 евро.

Возвращаться удобнее всего из Венеции в Хельсинки. Билет обратно обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в Европу.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители