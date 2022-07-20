Назван дешевый способ добраться из России в Италию

Россиянам назвали дешевый способ съездить в Италию. Об этом сообщили авторы блога о путешествиях Vandrouki.
По словам автора текста, можно вылететь в страну через Таллин и вернуться через Хельсинки. Для этого нужно пересечь сухопутную границу с Россией. Такая возможность появилась после 15 июля.
Чтобы добраться до Италии, можно взять билет на самолет европейских лоукостеров. Так, перелет авиакомпанией Ryanair из Таллина в Неаполь обойдется в 2,3 тысячи рублей.
По Италии можно передвигаться на автобусах Flixbus. Дорога из Неаполя в Рим обойдется в 6 евро. Также можно отправиться в Венецию, Болонью и Флоренцию. Цены на билеты варьируются от 3 до 5 евро.
Возвращаться удобнее всего из Венеции в Хельсинки. Билет обратно обойдется в 1,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в Европу.