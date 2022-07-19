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2 часа назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в Европу

Диана Товсепова

О том, как сейчас сэкономить на полетах в Европу, рассказали специалисты портала TourDom.ru.

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в Европу
Фото: PXherePXhere

Эксперты заметили, что добраться, например, до греческих островов, гораздо дешевле через Таллин, а не с помощью стыковочных рейсов с отправлением из Москвы. 36 тысяч рублей будет стоить маршрут через Таллин, тогда как вылет из Москвы стыковочными рейсами обойдется в 90 тысяч рублей. Например, билеты из Таллина на Родос и обратно будет стоить около 20 тысяч рублей.

AirBaltic летает из эстонской столицы в испанскую Малагу и обратно за 43 тысячи рублей, а полететь в черногорский Тиват и обратно рейсами SmartLynx Airlines можно за 30 тысяч рублей.

«Билеты в Берлин стоят от 8700 рублей в один конец, но если бронировать заранее, обнаруживаются совсем недорогие варианты. Так, 4–5 сентября можно улететь авиакомпанией Ryanair за 1700 рублей (one way)», — отмечают специалисты TourDom.ru.

А добраться до Таллина из Москвы и Санкт-Петербурга можно по суше. Билет на автобус в один конец будет стоить около восьми тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, куда ехать на море в Турцию в сентябре.

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