Куда ехать на море в Турцию в сентябре

Многие привыкли к тому, что жаркая погода заканчивается вместе с календарным летом, но не в пляжных странах. В сентябре в Турции становится гораздо меньше семей с детьми, жара спадает, но море по-прежнему теплое. Однако не на всех курортах климат остается комфортным. Например, на побережье Эгейского и Черного моря становится прохладнее. В материале “Рамблера” — о том, куда нужно ехать в Турцию в сентябре.

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Анталья

В Анталье температура воздуха в сентябре сохраняется на уровне +31 градуса, при этом вода становится прохладнее, но еще держится на уровне +26-28 градусов, поэтому туристам доступны все пляжные развлечения. Однако существует другая проблема: дожди. Несмотря на то, что уровень осадков в этом регионе низкий, все равно отдых туристов может омрачить мелкий дождь.

А вот теплую одежду взять с собой все равно стоит. Вечером температура воздуха может опускаться до +18 градусов, поэтому кладите в чемодан что-то с длинным рукавом.

Фетхие

Город расположен между Средиземным и Эгейскими морями, а курортный сезон здесь длится с мая по ноябрь. В сентябре здесь еще стоит теплая погода, но она остается комфортной. Днем температура прогревается до +30 градусов, а вода в Эгейском море остается на уровне +27 градусов. Световой день длится 12 часов, а осадки бывают довольно редко. Однако из-за близости к горам есть риск того, что на побережье внезапно обрушится ливень.

Сиде

В Сиде, по статистике, температура на порядок лучше, чем в других городах. Здесь теплее и днем и ночью, больше солнечных дней, а осадков практически нет. Кроме того, в сентябре здесь не так ветрено, даже по сравнению с августом. Поэтому сентябрь здесь можно считать за еще один летний месяц. Многие туристы говорят, что в первые недели осени здесь отдыхать комфортнее, чем летом, так как уже нет изнуряющей жары и сильного солнцепека.