Названы места в аэропортах, которые грязнее туалета

Эксперты назвали места в аэропорте, которые могут быть грязнее туалета. Об этом сообщает The Sun.

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Самым грязным местом в аэропорте эксперты назвали стойки для самостоятельной регистрации. Из-за того, что к экранам прикасается довольно много людей, которые приезжают разными видами транспорта, там довольно грязно.

Как пояснили эксперты, на экранах скапливается больше микробов, чем в туалете. Поэтому пассажирам посоветовали пользоваться бесконтактной регистрацией или протирать руки антисептиком.

Еще одним наиболее грязным местом назвали лотки, куда пассажиры складывают одежду перед досмотром. Их не дезинфицируют, а микробы могут долго оставаться на пластике.

Также наиболее грязными местами эксперты назвали откидные столики, кнопки смыва бочка туалета и фонтанчики.