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1 час назад

The Sun: стойки регистрации в аэропорте грязнее, чем туалеты

Мария Каткова

Эксперты назвали места в аэропорте, которые могут быть грязнее туалета. Об этом сообщает The Sun.

Названы места в аэропортах, которые грязнее туалета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самым грязным местом в аэропорте эксперты назвали стойки для самостоятельной регистрации. Из-за того, что к экранам прикасается довольно много людей, которые приезжают разными видами транспорта, там довольно грязно.

Как пояснили эксперты, на экранах скапливается больше микробов, чем в туалете. Поэтому пассажирам посоветовали пользоваться бесконтактной регистрацией или протирать руки антисептиком.

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Еще одним наиболее грязным местом назвали лотки, куда пассажиры складывают одежду перед досмотром. Их не дезинфицируют, а микробы могут долго оставаться на пластике.

Также наиболее грязными местами эксперты назвали откидные столики, кнопки смыва бочка туалета и фонтанчики.

Ранее сообщалось, что названы подешевевшие железнодорожные направления.

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