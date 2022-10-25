Почему не стоит спать в самолете

В некоторые момент сон в самолете может быть опасным для здоровья из-за того, что наше тело находится в неестественной среде обитания. Несмотря на то, что многие люди засыпают еще до взлета и просыпаются после посадки. Делать так нельзя. О том, как и когда лучше всего спать в самолете — в материале “Рамблера”.

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Когда спать в самолете опасно

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Иногда сон в самолете может быть действительно опасен из-за перепадов давления. Речь идет о взлете и посадке самолета. Во-первых, это связано с тем, что давление постоянно меняется, из-за чего закладывает уши. Евстахиева труба, соединяющая среднее ухо и горло, сужается. Если вовремя не убрать заложенность ушей, то может начаться кровотечение из носа или будет преследовать головная боль. В некоторых случаях, если человек сильно реагирует на изменение давления, может повредиться барабанная перепонка.

Повреждение человек может не заметить, в результате чего в ушах есть риск появления инфекции. Особенно, если вы отправляетесь в отпуск и собираетесь плавать в море или бассейне.

Кроме того, на взлете и посадке турбулентность может быть более серьезной, а также остается высокий риск аварийных ситуаций. Поэтому эксперты рекомендуют дождаться момента, когда самолет наберет высоту, а уже потом засыпать. Однако и во время полета важно правильно расположиться в кресле.

Как правильно спать в самолете

Идеальным решением будет подложить что-то под голову, например, кофту, капюшон от толстовки или плед. Дело в том, что поверхности в самолете могут быть довольно грязными, поэтому лучше сделать барьер в виде мягкой ткани.

Также не стоит выставлять ноги в проход. Вы можете помешать другим пассажирам и стюардессам или рискуете получить травму, если вас кто-то не заметит. Особенно неприятно будет, если стюардессы не увидят в проходе ваши ноги и наедут на них тележкой с напитками и продуктами, вес которой может достигать 100 килограммов и более.