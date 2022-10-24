"Победа" запустит рейсы в Турцию

Авиакомпания "Победа" планирует запустить рейсы в Турцию зимой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Министерстве транспорта.

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Полеты планируется возобновить с 23 декабря. Сообщается, что на курорт Анталья авиакомпания будет летать три раза в неделю.

Также источник, близкий к авиакомпании, сообщил, что перевозчик планирует запустить рейсы в Стамбул. Однако это направление пока остается под вопросом.

Также не сообщается, из каких городов будут выполняться рейсы в Турцию.