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4 часа назад

"Победа" запустит рейсы в Турцию

Мария Каткова

Авиакомпания "Победа" планирует запустить рейсы в Турцию зимой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Министерстве транспорта.

"Победа" запустит рейсы в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полеты планируется возобновить с 23 декабря. Сообщается, что на курорт Анталья авиакомпания будет летать три раза в неделю.

Также источник, близкий к авиакомпании, сообщил, что перевозчик планирует запустить рейсы в Стамбул. Однако это направление пока остается под вопросом.

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Также не сообщается, из каких городов будут выполняться рейсы в Турцию.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные направления у россиян в ноябре.

Новости путешествий,Коммерсант,Авиакомпания "Победа",
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