Названы самые популярные направления у россиян в ноябре

Две страны стали самыми популярными направлениями для путешествий россиян в ноябре. Об этом сообщает runews24 со ссылкой на исследование РСТ Северо-Запад и компании «Слетать.ру».

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На Турцию пришлось 47% туров, проданных в ноябре, а Египет занял второе место с 20%. На третьем месте по востребованности оказались путешествия по России, на них пришлось 17% продаж. Также в пятерку лидеров вошли ОАЭ с 6% и Таиланд с 2%.

Если сравнивать эти показатели за тот же период прошлого года, то приток туристов в Египет уменьшился, а в Россию и Турцию увеличился.