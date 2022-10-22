Как спланировать путешествие в Каппадокию

Каппадокия становится популярным направлением у россиян. Пока одни ездят на двухдневную экскурсию из отелей, другие планируют свой отдых целиком в этом регионе, а там действительно есть, что посмотреть. О том, как лучше всего добраться до Каппадокии из России — в материале “Рамблера”.

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Перелет и дорога

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Чтобы добраться до Каппадокии, удобнее всего смотреть билеты в Анкару. Оттуда добираться до региона ближе всего.

Из Анкары до городов в Каппадокии можно добраться разными способами. Наиболее удобным туристы называют автобус, который идет 4-4,5 часа. Автобусы в Турции очень комфортные: в них есть беспроводной интернет, экраны и довольно много места для того, чтобы расположиться и поспать.

Также можно заказать трансфер, но он выйдет значительно дороже. Из Анкары также ходят поезда, но придется совершить пересадку в городе Кайсери. Самый дешевый способ — добраться поездом, но он же и самый долгий.

Отель

В регионе Каппадокия много туристических городов, но самым популярным считается Гереме — центр притяжения туристов. В сезон здесь практически нет мест в отелях, поэтому лучше бронировать заранее. Если вы оказались в безвыходной ситуации, то можно рассмотреть не такие крупные населенные пункты: Чавушин, Учхисар, Аванос, Ургюп и Невшехир.

Лучше всего бронировать отель заранее, но можно найти что-то хорошее и по приезде, но лучше не рисковать. Особенно, если вы в Каппадокии впервые.

Что обязательно нужно посмотреть

Первый пункт людей, приезжающих в Каппадокию, — полет на воздушных шарах. Можно купить экскурсионный пакет, но также можно поспрашивать у местных и выйти на того, кто продает полеты на шарах. Сразу стоит предупредить, что цены на это развлечение действительно высокие, поэтому берите с собой побольше денег.

Также стоит пожить в отеле, расположенном в скале. Это — невероятный опыт. В Каппадокии таких отелей много, достаточно зайти на любой сайт бронирования. Все они расположены в каньоне, который тоже не стоит обделять вниманием. Здесь организуются вечеринки, обеды и ужины.