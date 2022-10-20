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15 минут назад

Россиянам открыли въезд в Сирию: что там смотреть

Мария Каткова

Сирия открыла въезд для россиян, теперь для граждан страны нет никаких ограничений на въезд. В Сирию можно добраться на самолете, поезде и автобусе из соседних стран, поэтому составить маршрут труда не составит. Эта восточная страна известна своей культурой и историческими достопримечательностями. О том, что стоит посмотреть в Сирии — в материале “Рамблера”.

Россиянам открыли въезд в Сирию: что там смотреть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мечеть Омейядов

Эта мечеть считается одной из крупнейших и старейших в мире. Она расположена в старом городе столицы Сирии Дамаске и представляет собой архитектурную и историческую ценность. Ежегодно к ней стекаются туристы и паломники. Первые поражаются масштабам и красотой этой мечети. Здесь можно заказать экскурсию и просто зайти и посмотреть на то, как устроена мечеть. Здесь же находится сокровищница, где предположительно лежит часть усеченный головы Иоанна Предтечи. Исследователи полагают, что при строительстве церкви работники наткнулись на святыню и решили оставить ее здесь, так как Иоанна почитают и в мусульманской религии тоже.

Древний город Пальмира

Unsplash.com

Пальмира появилась как перевалочный пункт для караванов и купцов, пересекающих сирийскую пустыню. В античности это был один из богатейших городов. Пальмира расположена посреди пустыни и представляет собой полуразрушенный оазис. Сейчас Пальмира — деревня, которая расположилась среди памятников античной архитектуры. Приезжая в Пальмиру, вы почувствуете себя жителем древнего города, так как вокруг вас будут исключительно остатки мраморных колонн, храмов, площадей и театров.

Крак-де-Шевалье

Unsplash.com

Эта крепость расположена на пути из Антиохии к Бейруту и примечательно тем, что она очень хорошо сохранилась. Благодаря тому, что крепость находится на вершине горы, она практически не пострадала со временем. Крепость примечательна тем, что была расширена и укреплена госпитальерами и стала известна как неприступная. Ее осаждали много раз ,но она постоянно отбивала атаки. Внутри крепости можно ходить и смотреть, как был устроен быт людей, которые там жили.

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