Россиянам открыли въезд в Сирию: что там смотреть

Сирия открыла въезд для россиян, теперь для граждан страны нет никаких ограничений на въезд. В Сирию можно добраться на самолете, поезде и автобусе из соседних стран, поэтому составить маршрут труда не составит. Эта восточная страна известна своей культурой и историческими достопримечательностями. О том, что стоит посмотреть в Сирии — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Мечеть Омейядов

Эта мечеть считается одной из крупнейших и старейших в мире. Она расположена в старом городе столицы Сирии Дамаске и представляет собой архитектурную и историческую ценность. Ежегодно к ней стекаются туристы и паломники. Первые поражаются масштабам и красотой этой мечети. Здесь можно заказать экскурсию и просто зайти и посмотреть на то, как устроена мечеть. Здесь же находится сокровищница, где предположительно лежит часть усеченный головы Иоанна Предтечи. Исследователи полагают, что при строительстве церкви работники наткнулись на святыню и решили оставить ее здесь, так как Иоанна почитают и в мусульманской религии тоже.

Древний город Пальмира

Unsplash.com

Пальмира появилась как перевалочный пункт для караванов и купцов, пересекающих сирийскую пустыню. В античности это был один из богатейших городов. Пальмира расположена посреди пустыни и представляет собой полуразрушенный оазис. Сейчас Пальмира — деревня, которая расположилась среди памятников античной архитектуры. Приезжая в Пальмиру, вы почувствуете себя жителем древнего города, так как вокруг вас будут исключительно остатки мраморных колонн, храмов, площадей и театров.

Крак-де-Шевалье

Unsplash.com