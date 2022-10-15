Что смотреть осенью в Киргизии

Долгое время Киргизия была не так привлекательна для российских туристов, но теперь путешествия в эту страну стали более популярны у россиян. Однако для того, чтобы насладиться природными достопримечательностями Киргизии, нужно составить свой маршрут и лучше всего передвигаться от места к месту на машине. Если вы любите сами планировать путешествия и не собираетесь прибегать к услугам турагентств, лучше сразу узнать список мест, куда точно стоит поехать. О них — в материале “Рамблера”.
Этот национальный парк расположен в 30 километрах от Бишкека, добраться туда можно на такси, маршрутке или арендованной машине. Осенью это — идеальное место для хайка, так как летом достаточно жарко, а зимой тяжело добираться в определенные места. Здесь можно пройтись по горам, посмотреть на водопады, реку и полюбоваться красотами местной природы.
Одна из главных достопримечательностей Киргизии привлекает туристов преимущественно летом. Здесь оборудованы пляжи, купальные зоны, а также есть коттеджи для отдыха. Однако осенью здесь ничуть не хуже. Купаться уже нельзя и часто бывает пасмурная погода, но здесь можно подышать свежим воздухом, погулять по территории рядом с озером, а также организовать пикник. Озеро большое, поэтому можно выбрать один город рядом с ним, который подходит вам больше всего. Если вы остановились в Бишкеке, лучше всего ехать в Балыкчи, этот город расположен ближе всего к столице.
Еще одна очень известная достопримечательность Киргизии. К горам можно подъезжать с разных сторон, и лучше всего это делать в начала или в середине осени, пока горные озера не замерзли, а на вершинах не появился снег. Лучше всего планировать поход в горах, но если вы не приверженец такого рода активностей, то можно просто погулять в горах. Однако помните, что на территории Киргизии организован природный заповедник, поэтому здесь нет фуникулеров и прочей инфраструктуры для комфорта туристов, а в некоторые места вход запрещен.