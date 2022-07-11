Турист снял на видео, как его поглотил ледник в горах Киргизии. Инцидент произошел в ущелье Джууку, что вблизи южного побережья озера Иссык-Куль. Видео опубликовал в сети путешественник Гарри Шиммин.
По словам Шиммина, девять британцев и американцев находились в ущелье, когда обрушился ледник. Участок, на котором они стояли всего пять минут назад, оказался под грудой льда.
"Вся группа смеялась и плакала. Мы были счастливы остаться в живых",
– поделился впечатлениями турист.
Шиммина спасло то, что он спрятался за камнем, благодаря чему сумел выбраться:
"Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы мы задержались на пять минут, мы все были бы мертвы",
– подчеркнул он.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что полностью затопленное российское село попало на видео.