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47 минут назад

Турист снял видео, как его поглотил ледник в горах Киргизии

Мира Маркина

Турист снял на видео, как его поглотил ледник в горах Киргизии. Инцидент произошел в ущелье Джууку, что вблизи южного побережья озера Иссык-Куль. Видео опубликовал в сети путешественник Гарри Шиммин.

По словам Шиммина, девять британцев и американцев находились в ущелье, когда обрушился ледник. Участок, на котором они стояли всего пять минут назад, оказался под грудой льда.

"Вся группа смеялась и плакала. Мы были счастливы остаться в живых",

– поделился впечатлениями турист.

Шиммина спасло то, что он спрятался за камнем, благодаря чему сумел выбраться:

"Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы мы задержались на пять минут, мы все были бы мертвы",

– подчеркнул он.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что полностью затопленное российское село попало на видео.

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