Полностью затопленное российское село попало на видео

Село Суордах на севере Якутии полностью затопило сильными ливнями. Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным оперативных служб российского региона, под водой оказались 88 домов. Жителей села эвакуировали в спортивный зал местной школы. Отмечается, что 78 из 326 человек — дети. Часть населения уехала к родственникам и друзьям, а скот успели перегнать на безопасную высоту.

Однако в ближайшие сутки ситуация может ухудшиться — проливные дожди не прекращаются. Вода прибывает со скоростью пять сантиметров в час. В связи с этим в регионе объявлен режим ЧС.