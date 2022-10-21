В каких открытых странах пляжный сезон начинается в ноябре

Пока россияне ждут начала заморозков и первого снега, в других странах только-только начинает спадать жара и начинается пляжный сезон. И многие из этих стран все еще открыты для путешествий, поэтому если вы хотите ненадолго вернуть себе лето — вам туда. О том, куда отправиться в тепло — в материале “Рамблера”.

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ОАЭ

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Пляжный сезон в Арабских Эмиратах длится с ноября по март. К концу осени жара спадает, поэтому можно спокойно находиться на улице, не боясь обгореть. Температура становится комфортной и вечером не опускается ниже 25 градусов, а вода при этом становится прохладнее.

В ноябре в Эмиратах открываются многие достопримечательности, которые были закрыты летом в нетуристический сезон. Поэтому можете смело ехать. Единственное, что может испортить отдых — огромное количество туристов, так как большинство людей приезжают в ОАЭ именно в ноябре.

Египет

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Уже в октябре в Египте температура начинает спадать, но в ноябре она становится идеальной для пляжа и уличного отдыха. Не стоит забывать, что это — африканская страна, хоть все ошибочно и сравнивают его с Турцией. В это время хорошая погода устанавливается и в Хургаде, и в Шарм-эш-Шейхе.

Зимой в Египет тоже можно ездить, но стоит помнить о том, что солнце садится гораздо раньше, поэтому на осмотр туристических достопримечательностей останется меньше времени. А вот в ноябре погода идеальна и для экскурсий, и для пляжного отдыха.

Таиланд

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Пляжный сезон в Таиланде начинается в ноябре и длится до конца апреля. Ноябрь — идеальный месяц для отдыха на Пхукете и в его окрестностях. Температура воздуха и воды становится комфортной для туристов, сезон дождей пока не начался. Кроме того, в это время в Таиланде невысокая влажность, поэтому риск встретиться в номере с опасными насекомыми становится минимальным.