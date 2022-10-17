Эксперт рассказал, как спланировать отдых в ноябрьские праздники

Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с "Известиями" дал советы туристам по планированию отдыха в ноябрьские праздники.

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По словам эксперта, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются черноморские курорты, города "Золотого кольца" и северо-запад страны. При этом Барзыкин подчеркнул, что стоимость путешествия зависит от времени бронирования – "чем раньше, тем дешевле".

А вот туры зарубеж, по словам специалиста, продолжают дешеветь, поэтому с их покупкой можно повременить. Барзыкин уточнил, что это не касается отдыха в новогодние праздники, поскольку бронирования на зимние каникулы путешественники осуществляют сильно заранее.